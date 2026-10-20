Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушить до Норвегії для проведення чергового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляють троє осіб, обізнаних із ситуацією.

Двоє з них зазначили, що очікується участь президента України Володимира Зеленського в цих зустрічах. Ще одне джерело повідомило, що зять Трампа Джаред Кушнер, який мав узяти участь у переговорах, захворів і приєднається до них у віртуальному форматі, пише Reuters.



Очікується, що в обговореннях в Осло візьмуть участь Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, а також представники групи E4 (Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща), Європейського Союзу й НАТО.

За словами двох обізнаних співрозмовників, Віткофф також планує відвідати Росію для зустрічі з президентом Володимиром Путіним. Переговори в Росії стосуватимуться низки питань, пов’язаних з Україною, а також звільнення громадянина США Стівена Габбарда, якого ув’язнили в Росії у 2022 році.

Співрозмовники, які надали інформацію на умовах анонімності, зазначили, що графік є попереднім і може змінитися.



Раніше в понеділок Зеленський повідомив, що українські та американські переговорники можуть зустрітися в Норвегії найближчими днями.

Білий дім не відповів оперативно на прохання про коментар.

Зустрічі відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах між Вашингтоном і Києвом. Україна стверджує, що адміністрація США розпорядилася знизити швидкість роботи системи супутникового зв’язку військового призначення Starshield (що належить компанії SpaceX), а також обмежила обмін розвідувальними даними й затримала постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, за які вже заплатили інші країни.

«Усе це свідчить про те, що було ухвалено певне політичне рішення — уповільнити підтримку нашої держави», — заявив Зеленський у відеозверненні, опублікованому в понеділок у Telegram.

Американські посадовці відкинули звинувачення з боку України. Одне з обізнаних із ситуацією джерел повідомило, що міністр оборони США Піт Гегсет поки що не дав дозволу на постачання чергового пакету американського озброєння, придбаного союзниками по НАТО в межах програми PURL; водночас джерело не змогло підтвердити, чи входять до цього пакету системи Patriot.

Трамп звинуватив Зеленського у відмові від проведення мирних переговорів із Росією, а в понеділок, виступаючи з черговою різкою критикою, заявив: можливо, українському лідеру варто «знайти когось іншого для ведення переговорів». Своєю чергою, Зеленський неодноразово наголошував на своїй готовності до переговорів.

Україна використовує систему Starshield для забезпечення зв’язку на полі бою та управління безпілотниками. Контракт на використання Starshield укладено між Міністерством оборони США та компанією SpaceX (SPCX.O), проте відомство надає Україні можливість користуватися цією системою.

За словами українських посадовців, обмеження роботи Starshield призвело до загибелі цивільних осіб, оскільки військові не змогли вчасно відреагувати на російські удари. Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що розпорядження про обмеження роботи Starshield надійшло з Білого дому.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск минулого тижня написав у соцмережі X, що, оскільки системи Starshield перебувають у власності та під контролем уряду США, рішення про будь-які обмеження швидкості чи порядку використання системи ухвалюють американські військові або президент.