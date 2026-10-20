Обмеження швидкості «Старлінк» у пакеті Starshield не знято. Обмеження 160 км/год діє.

Про це повідомляє радник президента Сергій Флеш.

-Раніше я писав, що це обмеження не дає змоги нашим реактивним перехоплювачам захищати країну від реактивних «Шахедів».

Тепер ми знаємо про нову проблему. Значну частину звичайних «Шахедів» збивають наші вертольоти. Вертольоти літають швидше за 160 км/год. Обмеження швидкості Starshield вплинуло на важливий канал передачі інформації на бойові вертольоти.

Мені дуже важко усвідомлювати, що один раптовий крок партнерів руйнує значну частину нашої оборони. Я вірю, що це непорозуміння і що воно буде вирішене.