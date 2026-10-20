Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 жовтня 2026 року.
Особовий склад: близько 1 568 720 (+1 560) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 425 (+9)
Бойові броньовані машини: 25 570 (+5)
Артилерійські системи: 51 359 (+42)
РСЗВ: 2 227 (+3)
Засоби ППО: 1 714
Літаки: 449
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 2 986 (+12)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 571 572 (+1 578)
Крилаті ракети: 5 138 (+4)
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 871 (+293)
Спеціальна техніка: 4 842 (+4)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
Дані уточнюються.