Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 20 жовтня 2026 року.

Особовий склад: близько 1 568 720 (+1 560) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 425 (+9)

Бойові броньовані машини: 25 570 (+5)

Артилерійські системи: 51 359 (+42)

РСЗВ: 2 227 (+3)

Засоби ППО: 1 714

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 2 986 (+12)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 571 572 (+1 578)

Крилаті ракети: 5 138 (+4)

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 164 871 (+293)

Спеціальна техніка: 4 842 (+4)

У дужках зазначено втрати за минулу добу.

Дані уточнюються.