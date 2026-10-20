Взимку в Україні очікується дефіцит якісної картоплі та відсутність імпорту через 30% падіння врожаю в Європі та низькі обсяги якісної продукції на заході країни.

Про це у своїй колонці на AgroTimes написав Ігор Шкурко, директор ПрАТ НВО «Чернігівеліткартопля».

«Розраховувати на допомогу імпорту не доводиться, оскільки в самій Європі зібрано найгірший врожай за останні 30 років. Європейські країни, зіткнувшись із власним дефіцитом, законтрактували всю єгипетську картоплю, початок збору якої припадає на грудень, тому імпорту звідти практично не буде. Високі ціни на європейському ринку, дефіцит водіїв, проблеми з логістикою та здорожчання пального роблять будь-які постачання надзвичайно дорогими», — зазначив Ігор Шкурко.

За його словами, господарства, які мають сучасні сховища та зберегли якісну продукцію, у зимові місяці прогнозовано зароблять, адже в лютому ціни можуть зрости до 15-20 грн/кг. Наразі некондиційну чи деформовану картоплю продають по 3-6 грн/кг, тоді як якісна коштує 8-9 грн/кг, але її майже немає.

Ситуацію в галузі ускладнює суха гниль, висока частка дрібної фракції та гостра кадрова криза. Через брак робітників для сортування оплата праці становить від 800 до 1000 грн на день.

Як повідомляє ІншеТВ, на Миколаївщині з машин продають картоплю вже по 15 грн. за кг, тож як зростуть ціни тут – можна уявити.