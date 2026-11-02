Приватний літак Learjet 60 розбився у Флориді в неділю, усі дев’ятеро людей, які перебували на борту, загинули.

Про це повідомив міністр транспорту США Шон Даффі, передає ABC News.

Бізнес-джет упав поблизу житлового району округу Палм-Біч та вибухнув.

Літак прямував з міжнародного аеропорту Остін-Бергстром у штаті Техас на Багамські острови. Причини катастрофи та особи пасажирів з’ясовуються.

Перед катастрофою пілоти повідомляли про турбулентність, обмерзання й опади. Невдовзі літак почав стрімко втрачати висоту, пілот оголосив аварійну ситуацію та передав сигнал лиха. Останніми його словами було «Ми вріжемося в землю».