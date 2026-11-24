У понеділок, 23 листопада, Таджикистан заявив про свій вихід із Міжнародного кримінального суду (МКС). Це сталося саме в той день, коли цю центральноазійську країну відвідав президент Росії Володимир Путін, який перебуває в розшуку за ордером цього суду.

Про це повідомляє Le Monde.

Путін прибув до Таджикистану із Шеньчженя минулого тижня — одразу після саміту за участю лідера США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Усі три лідери заявили про намір захищати імунітет державних посадовців.

Душанбе офіційно оголосив про вихід із Римського статуту Міжнародного кримінального суду, зазначивши, що цей процес «набув чинності 20 листопада 2026 року» — у день візиту Путіна. Від держав-учасниць МКС очікується, що вони заарештують Путіна, якщо він ступить на їхню територію.

Таджикистан є близьким союзником Росії. Душанбе підписав Римський статут, на підставі якого було створено МКС, у 1998 році, а ратифікував його у 2000 році.

У своїй заяві МКС висловив «жаль» з приводу рішення Таджикистану.

«Рішення держав-учасниць відмовитися від участі в Римському статуті можуть підірвати колективні зусилля, спрямовані на здійснення правосуддя, а також послабити глобальну боротьбу проти безкарності», — зазначили в суді.

«МКС є ключовим елементом міжнародної системи притягнення до відповідальності, і його ефективність залежить від постійної та однозначної підтримки з боку міжнародної спільноти», — додали в установі.

Путін, якого уникає Захід, обмежив свої поїздки після початку війни в Україні. У Кремлі назвали ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС), «незаконним», а також заявили, що арешт Путіна був би рівносильний «оголошенню війни». У 2024 році Путін відвідав Монголію — країну-учасницю МКС, — і його не заарештували.