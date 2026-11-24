В ЄС заборонили називати товари екологічними без доказів — тепер компанії в Євросоюзі, які називають свої товари «екологічно чистими», «зеленими» або «біорозкладними», повинні підтверджувати їхні екологічні характеристики за визнаними критеріями.

Покупцям, які обирають між двома схожими товарами на полиці, буде простіше зрозуміти, чи варто довіряти написи чи значку на упаковці.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Нові правила стосуються не лише слів. Зображення зеленого листка або іншого символу, що натякає на користь для природи, теж має мати підстави.

У ЄС налічується близько 230 знаків, якими відзначають товари, виготовлені з урахуванням екологічних та інших вимог. Тепер компанії можуть використовувати такі знаки лише тоді, коли за ними стоїть система сертифікації або їх заснували державні органи.

Збагнути, що саме обіцяє виробник, досі було непросто. За даними консалтингової компанії KPMG, більше половини екологічних заяв або занадто розпливчасті, або вводять покупців в оману, або нічим не підкріплені. Приблизно за половиною екологічних зображень теж стоять слабкі докази або їх зовсім немає.

Нові правила стосуються і обіцянок на майбутнє, коли судити про результат ще зарано. Якщо компанія заявляє, що до 2040 року стане кліматично нейтральною, їй доведеться відразу ж подати докладний і реалістичний план, в якому буде видно, які кроки вона вже робить і що збирається зробити. Перевірятимуть цей план незалежні експерти.

Компаніям, які продовжать використовувати спірний напис чи знак, можуть направити офіційну вимогу припинити порушення. Якщо вона його проігнорує, суд може тимчасово заборонити таку рекламу, а найсерйозніших випадках справа може дійти до штрафу або вимоги відшкодувати збитки.

Як повідомляло Інше ТВ, В Австрії заборонять грінвошинг — спроби представити свій товар екологічніше, ніж він є насправді