З 27 вересня в Австрії заборонять так званий грінвошинг — спроби представити товар чи компанію більш екологічними, ніж вони є насправді. Виробники більше не зможуть без достатніх підстав писати на упаковках “зелений”, “екологічний” або “кліматично нейтральний”, а за серйозні порушення їм може загрожувати штраф у розмірі певної частини річного обороту.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Право на такий опис отримає лише та продукція, яка справді відповідає суворим екологічним вимогам — наприклад, має EU Ecolabel, сертифікацію в рамках офіційної національної чи регіональної системи або вищий клас енергоефективності.

При цьому фактичні описи залишаться допустимими. Наприклад, замість напису «екологічна упаковка» виробник зможе вказати, що 100% енергії, використаної при її виробництві, отримано з відновлюваних джерел, але якщо це відповідає дійсності.

Окремі правила стосуються такого маркування як «кліматично нейтральний». Компанії не зможуть так називати товар лише тому, що компенсують пов’язані з ним викиди парникових газів за рахунок фінансування кліматичних проектів. Такий «зелений камуфляж» може створювати у покупців хибне враження, що сам продукт чи його виробництво завдають клімату менше шкоди.

У Європі екологічні маркування помітно впливають на рішення покупців — багато хто вибирає товар саме через обіцянки його екологічності.

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