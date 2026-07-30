Близько 4:45 Львів зазнав ракетної атаки, повідомив міський голова Андрій Садовий. За його словами, на місто було спрямовано 22 ракети, багато збили, але є наслідки на землі. Всього пошкоджено 20 будинків, школа, 2 дитячі садочки.

Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих.

Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки.