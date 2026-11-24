Як повідомляло Інше ТВ, у червні іранську співачку Парасту Ахмаді засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу.

Адвокат іранської співачки Парасту Ахмаді повідомив, що у понеділок щодо неї та чотирьох учасників її концертної команди було виконано судовий вирок про тілесне покарання – 74 удари батогом.

Вирок був виконаний стосовно учасників групи Сохейла Фагіх-Насірі, Аміна Тахері та Амералі Пірнії, а також організатора концерту Мохсена Лашкарі, повідомляє Еuronews.

Загалом Кримінальний суд провінції Кум засудив дев’ять членів концертної команди до 74 ударів батогом кожному, дворічної заборони на виїзд із країни та дворічної заборони на художню діяльність.

Проти Ахмаді було порушено кримінальну справу за виконання музики у прямому ефірі без хіджабу у 2024 році, глядачів на місці не було. Концерт Ахмаді транслювався на її каналі на YouTube та зібрав мільйони переглядів. У вересні 2026 року апеляційний суд залишив рішення про покарання в силі, а караван-сарай Дейр Гачин, в якому виступала співачка, було закрито.

«Гіпотетичний концерт»

Ахмаді виступила у караван-сараї біля історичного міста Кум увечері 11 грудня 2024 року без хіджабу. Вона назвала свій виступ «гіпотетичним концертом». У записі на своєму каналі YouTube вона написала: «Я хочу співати для людей, яких я люблю. Це право, від якого я не могла відмовитися, тобто співати для землі, яку я дуже люблю».

Кримінальний суд Кума звинуватив групу в «порушенні суспільної моральності шляхом створення та розповсюдження в інтернеті вульгарного та аморального контенту».

Amnesty International у червні закликала скасувати вироки, заявивши, що удари батогом – «жестокоп, нелюдське і покарання, що принижує гідність», яке порушує абсолютну заборону на тортури та інше жорстоке поводження.

Організація закликала владу Тегерана скасувати обов’язкове носіння хіджабу та тілесні покарання, а також припинити криміналізацію свободи вираження поглядів.

Суперечності режиму аятол

За законами Ісламської Республіки жінкам заборонено співати публічно у просторах, де присутні чоловіки.

Хоча кримінальний закон прямо не криміналізує жіночий спів як такий, стосовно виконавиць зазвичай висувають звинувачення у заохоченні розпусти та проституції, недотриманні вимоги про носіння хіджабу або порушення суспільної моральності.

В останні роки влада використала ці звинувачення, щоб закрити безліч сторінок в Instagram, які належать іранським співачкам. Поява на публіці без хіджабу карається від 10 днів до двох місяців в’язниці, до 74 ударів батогом або штрафом.

Вироки щодо Ахмаді та її соратників контрастують з кадрами прорежимних мітингів, що відбулися під час військових ударів США та Ізраїлю по Ірану на початку 2026 року, коли широко розповсюджувалися зображення жінок на цих зборах без обов’язкового хіджабу.

На одному з прорежимних заходів у Тегерані також транслювався виступ ліванської співачки Джулії Бутрос, яка також була без хіджабу.

Під час масових демонстрацій протестного руху «Жінка, життя, свобода» у 2022 році Ахмаді виконала протестну пісню «Az khun-e javanan-e vatan», або «З крові юнаків нації».

Після того, як пісня широко поширилася в соціальних мережах, співробітники сил безпеки провели обшук у її будинку та зобов’язали її з’явитися до прокуратури у Тегерані.

Рух “Жінка, життя, свобода” виник в Ірані у вересні 2022 року після смерті 21-річної Махси Аміні в поліції вдач Тегерана. Аміні затримали через передбачувані порушення правил носіння хіджабу.

За даними правозахисних організацій, подальше придушення антиурядових протестів спричинило загибель понад 500 осіб.