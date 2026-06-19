Іранську співачку Парасту Ахмаді та вісім учасників знімальної команди засудили до 74 ударів батогом після її виступу без хіджабу. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на судові документи, пише Кореспондент.

Зазначається, що суд у провінції Кум також заборонив 29-річній співачці виїжджати з країни та займатися творчою діяльністю протягом двох років. Приводом став її онлайн-концерт у грудні 2024 року: Ахмаді виконала патріотичну пісню “З крові молоді батьківщини” у прямому ефірі на YouTube без хіджабу.

Відео набрало мільйони переглядів, після чого влада тимчасово затримала співачку та кількох музикантів, а потім порушила справу. Її звинуватили у створенні та публікації «вульгарного та аморального контенту» та порушенні суспільної моральності.

Як заявив іранський правозахисник Моейн Хазаелі, сумнівається у законності вироку.

“Спів, виконання музики, а також виробництво або розповсюдження музичних творів жінками не є злочином за іранським кримінальним правом”, – зазначив він, додавши, що таке покарання вважається катуванням.