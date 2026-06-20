Польща повинна брати безпосередню участь у будь-яких переговорах з росією щодо війни в Україні, інакше Варшава не дотримуватиметься ухвалених рішень. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише УНН.

За словами Туска, під час обговорень у Європейському Союзі виникла тривала дискусія щодо того, хто може представляти Європу або ЄС у потенційних переговорах з росією про припинення вогню чи майбутню мирну угоду. Польський прем’єр наголосив, що не заперечує проти зустрічей лідерів у різних форматах, зокрема E3 чи E5, однак жодна така група не має права говорити від імені всього Євросоюзу.

Жоден такий формат не може узурпувати право представляти весь Європейський Союз. Для цього існують інституції, і договори тут є однозначними – заявив Туск.

Він додав, що Польща вже донесла цю позицію до своїх партнерів.

Прем’єр також підкреслив, що будь-які домовленості щодо припинення війни між Україною та росією безпосередньо впливатимуть на безпеку Польщі.

Польща не буде поважати жодних домовленостей, які будуть ухвалені без її участі. Або рішення ухвалює весь Європейський Союз відповідно до договорів, або Польща повинна брати в них безпосередню участь. Інакше ми не будемо дотримуватися жодних таких домовленостей – наголосив Туск.