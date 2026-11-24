Міністерство закордонних справ Лівії відреагувало на дії України проти російських кораблів поблизу Бенгазі, засудивши «проведення будь-яких іноземних воєнних операцій» на території або в територіальних водах Лівії.

У МЗС наголосили, що продовження російсько-української війни не дає жодній зі сторін права поширювати свої воєнні операції на територію Лівії чи використовувати її як арену для «зведення рахунків».



«Будь-які суб’єкти, які діють в односторонньому порядку та укладають військові домовленості із зовнішніми сторонами без дозволу компетентних органів, несуть відповідальність за серйозні наслідки, що можуть виникнути внаслідок таких дій. Подібні домовленості не можуть розглядатися як такі, що відображають позицію Лівійської держави або її офіційні зобов’язання», – йдеться у заяві, передає Радіо Свобода.



Лівія також закликає українську владу надати офіційні роз’яснення щодо характеру та масштабів оголошених операцій, зокрема, задля з’ясування, чи використовувалася лівійська територія або об’єкти для планування, здійснення чи матеріально-технічного забезпечення цих операцій.



МЗС країни наголошує, що Лівія «не є стороною російсько-українського конфлікту, і втягування її в цей конфлікт під будь-яким приводом є неприйнятним».



«Захист національного суверенітету вимагає припинення незаконної присутності іноземних військових сил, об’єднання військових структур, а також переведення всіх портів, об’єктів і стратегічних інфраструктурних одиниць під контроль держави та її компетентних органів», – йдеться у заяві.



Міністерство наголошує, що територія, порти й територіальні води Лівії не можуть бути ареною для «війн через посередників» (proxy wars), а безпека Лівії, її суверенітет і безпека її народу мають стояти вище «за будь-які зовнішні міркування, інтереси чи військові домовленості».

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