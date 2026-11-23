Як повідомлялося, Сили оборони України провели унікальну спецоперацію з ураження двох військових цілей рф поблизу лівійського порту Бенгазі. Йдеться про підсанкційний суховантаж MV ANGARA, який використовувався для перевезення російської військової техніки, а також багатоцільовий корвет «Меркурій», який регулярно супроводжував ворожі морські конвої, зокрема охороняв MV ANGARA.

Обидва судна були законними військовими цілями для України, оскільки безпосередньо працювали на воєнні спроможності рф.

Для проведення операції було задіяно 7 безекіпажних катерів українського виробництва, які доправили на визначену локацію та спустили на воду із так званого «материнського судна». Незважаючи на спроби противника знищити українські дрони з повітря, води й суходолу, безекіпажні катери Служби безпеки досягли мети: виявили та уразили відповідні цілі.

Унаслідок атаки знищено російський багатоцільовий корвет «Меркурій» (бортовий номер 734) проєкту 20380. Не допомогло навіть те, що судно сховалося в порту. Корабель входив до складу ВМФ рф і був приписаний до Чорноморського флоту країни-агресора. Його прийняли на озброєння у 2023 році. На борту корвета перебував багатофункціональний вертоліт Ка-27, який також пішов на дно.

Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842), який використовувався для забезпечення військової логістики рф, зокрема в межах так званого «Сирійського» та «Лівійського експресу».

Втрату ракетного корвета “Меркурий” для рашистів можна назвати буквально історичною, бо до цього моменту Москва ще ніколи не втрачала бойові кораблі в акваторії Середземного моря, за будь-яких обставин, пише Defence Express.

Судячи за знімком нижче, ймовірний удар по ракетному корвету “Меркурий” застав рашистів у момент розвантаження чергового конвою з військовими вантажами для “Африканського корпусу” в Лівії. Тому щоб уникнути можливої повторної атаки на гавань в Бенгазі, росіяни використали наявні там катери для облаштування імпровізованої барикади проти можливих морських дронів.

Барикада з катерів в акваторії Бенгазі після підриву ракетного корвета “Меркурий”

Про наявність інших кораблів ВМФ РФ біля берегів Лівії, крім підірваного корвета “Меркурий”, на даний момент невідомо. Тому тут є базове пояснення, чому росіяни не змогли завадити такій історичній втраті – вони просто цього не очікували, та вважали усі доступні собі порти у Лівії “тихими гаванями”, по яким не потрібно вживати заходів оборони.

Окремо парадоксальним можна вважати той факт, що після зміни режиму в Сирії наприкінці 2024 року в Кремлі так і не вирішили питання про організацію нового “офіційного” пункту базування флоту в Середземному морі, замість сирійського Тартуса.

Кораблі РФ у сирійськом Тартусі станом на 18 квітня 2026 року

Що стосується наявних сил та засобів кремлівського режиму та їх сателітів у Лівії, то тут маємо такі деталі. Наприкінці 2024 та на початку 2025 року були дані про те, що після відходу із Сирії росіяни до Лівії перемістили свої С-300, С-400 та берегові комплекси “Бастион”, але цілком ймовірно що станом на листопад 2026 року це ракетне озброєння було переміщено безпосередньо в РФ.

Кремль в 2020 році перегнав до Лівії, у формальне розпорядження військ фельдмаршала Хафтара 14 літаків типів МиГ-29 та Су-24, які по факту використовувались для підтримки дій тодішньої “ЧВК Вагнер”. Станом на початок листопада 2026 року в розпорядженні Хафтара по факту фіксувалось по два МиГ-29 та Су-24, інші літаки Кремль міг перекинути в інші куточки Африки, де присутній “Африканський корпус” Міноборони РФ.