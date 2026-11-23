Колишній генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що раніше ДБР “сховало” від відповідальності очільника НАБУ Кривоноса, а тепер тим самим сховком намагається скористатися очільник САП Клименко.

-Одразу після того, як я оприлюднив інформацію про близьку подругу дружини Олександра Клименко і їх з подругою корупційні злочини, розпочалися смішні захисні дії, а саме керівник САП Олександр Клименко нічого розумнішого не вигадав, ніж сховатися за ДБР.

За тим самим ДБР, яке закрило кримінальне провадження проти Семена Кривоноса на наступний день після оголошення йому підозри. За підставою – відсутність складу злочину. Всі ж бачили цю «відсутність»?

Нагадаю: якщо особа набула статусу підозрюваного, закрити провадження з цієї підстави може виключно прокурор, а не слідчий. Зміна відомостей у ЄРДР не скасовує підозру. Навіть викрадення головою «Укрпошти» листів з підозрами – теж не скасовує цей факт.

Але кримінальне провадження було закрито слідчим ДБР.

Тепер же ДБР пішло далі. Після оприлюднення інформації про ймовірні корупційні та злочинні дії дружини керівника САП та їх близької подруги – слідчі ДБР за їх заявою зареєстрували провадження за статтею 370 КК України — нібито провокацію хабарництва.

Але чомусь про провокацію дружина керівника САП та її подруга згадали лише тоді, коли записи стали публічними. До цього, судячи з наявних у мене матеріалів, які далі будуть оприлюднені – гроші брали охоче, питання клієнтів «вирішували» системно, а про провокації не заявляли, – пише Кравченко.

Нагадаємо, Колишній генпрокурор Кравченко опублікував другу серію “Мадам Помпадур” – про дружину керівника САП Клименка (ВІДЕО)

-У наступних епізодах буде спростування версії провокації, оскільки йдеться про власну ініціативу системного отримання неправомірної вигоди та випадки, які були ще до початку процесуальної фіксації.

Правоохоронцям раджу не поспішати рятувати тих, хто тримає вас на гачку відкритими кримінальними провадженнями. Матеріалів ще багато. Не ризикуйте кар’єрою заради чужих інтересів. Особливо коли вас звинуватили у незаконному збагаченні люди, які приховували теж саме, – натякає або й ні Кравченко. Він також ще раз запостив відео “як нагадування суті кримінального провадження, де підозрюваний – директор НАБУ Семен Кривонос”.