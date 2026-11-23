Військовослужбовець Владислав Самбур після майже трьох років російського полону змушений був відстоювати своє право на понад 4 млн грн.

Як повідомили в ОГП, результат є – матері військовослужбовця повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі за ч.5 ст. 190 КК України.

Ще у 2005 році суд позбавив жінку батьківських прав щодо сина. Вона особисто брала участь у судовому розгляді та знала про правові наслідки цього рішення.

Коли у 2022 році Владислав потрапив у російський полон, жінка вирішила скористатися можливістю отримувати виплати як мати військовополоненого. У грудні вона звернулася з відповідною заявою до військової частини, при цьому свідомо приховала факт позбавлення батьківських прав і власним підписом підтвердила достовірність поданих відомостей.

Виплати тривали до січня 2025 року, коли Владислав повернувся з полону. За цей час жінка отримала понад 4 млн грн.

Окремо перевіряли законність дій посадових осіб військової частини під час призначення виплат. Наразі порушень з їхнього боку не встановлено. На той момент військова частина не мала повноважень перевіряти достовірність поданих заявницею документів через державні реєстри або за місцем їх видачі.

В.о генпрокурора зауважив, що держава в повному обсязі виконала свої зобов’язання перед військовослужбовцем щодо нарахування та виплати грошового забезпечення. Однак, внаслідок шахрайства кошти отримала особа, яка не мала на них жодного законного права.

-Не виключаю, що історія Владислава – не поодинока. Саме тому вважаю важливим говорити про результати цього розслідування публічно. Правоохоронні органи не володіють інформацією про всі випадки зловживань із виплатами військовослужбовцям. Не всі ці історії потрапляють у медіа. Тому закликаю військовослужбовців, які зіткнулися з подібними ситуаціями, звертатися із заявами до правоохоронних органів. Ви не повинні самотужки відновлювати справедливість.