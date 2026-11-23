Президент Зеленський провів селектор по ліквідації наслідків російських ударів.

– Перше – Одеса та область. Уже кілька днів ситуація вкрай складна через удари по лініях електропередачі, підстанціях. Росіяни спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх. Протидіємо. Обговорили з міністром енергетики та іншими урядовцями прискорення ремонтів. Були також доповіді по ситуації в Дніпрі та області, на Харківщині, Запоріжжі, в Києві, на Полтавщині, в Сумах, Конотопі та інших містах і громадах Сумської області, також на Чернігівщині. Окремо обговорили виклики та залучення сил в Слов’янську й Краматорську. Дякую всім ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто фактично 24/7 працює для відновлення.

Була доповідь по роботі в Києві з логістикою, а саме – по забезпеченню міста додатковим транспортом, гарантуванню безперебійної роботи транспорту у час відключень електрики та після російських ударів. МЗС і міністр оборони України отримали персональні завдання по комунікації з партнерами заради прискорення постачання ППО. Є конкретні країни, які можуть допомогти, і потрібне більш оперативне постачання в Україну. Важливо, щоб було подолане і затягування постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 від США.

Була доповідь ГУР щодо оновлених російських планів ударів, є відповідні завдання для військових. Обговорили це з Головнокомандувачем ЗСУ, і я розраховую на ПОВНЕ виконання визначених захисних завдань. Слава Україні!