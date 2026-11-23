Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, у січні – жовтні 2026 року до місцевих бюджетів мобілізовано земельного податку та орендної плати за землю у сумі понад 1 млрд грн, що на 5,3 відс., або на 52 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зокрема, від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло плати за землю у сумі 767,4 млн грн, від фізичних осіб та громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки, бюджети отримали 260,3 млн гривень.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить 9,1 відсотка.

Розмір податку встановлює місцева рада. Він залежить від цільового призначення ділянки, нормативної грошової оцінки землі та ставок, затверджених у громаді. Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення. Юридичні особи сплачують податок щомісяця.

У разі незгоди з нарахованими сумами податку платники можуть звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних.

Звертаємо увагу, що звільнення від плати за землю за ділянки, на яких розташовані об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій через збройну агресію росії проти України, застосовується і 2026 році.

Звільнення від плати за землю проводиться на підставі даних Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

З механізмами податкової підтримки бізнесу, який постраждав унаслідок збройної агресії російської федерації, можна ознайомитися за посиланням: https://tax.gov.ua/biznes-postrajdav-vid-viyni-mehanizmi-podatkovoi-pidtrimki/1043994.html.