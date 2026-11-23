Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що під час риболовлі в акваторії р. Південний Буг у Миколаєві зник місцевий мешканець. Як з’ясувалось, чоловік пішов із дому ще напередодні ввечері та до ранку так і не повернувся.

На місце для проведення пошуково-рятувальних робіт залучались відділення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на водних об’єктах, відділення Міжрегіонального центру швидкого реагування на водних об’єктах ДСНС України, офіцер-рятувальник громади.

Тіло загиблого 1948 р.н. виявлено у воді та доставлено на берег.

Обставини з’ясовуватимуть співробітники правоохоронних органів.