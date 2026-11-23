Як повідомили у Генштабі, від початку цього року армія рф уже втратила 1004 танки.

Щоб уявити цю цифру, порівняймо її з відомою спорудою. Основні танки армії рф — Т-72, Т-80 і Т-90 — важать від 41 до 46 тонн кожен. Отже, 1000 знищених машин — це приблизно 45 тисяч тонн броньованої сталі. На металеву конструкцію Ейфелевої вежі пішло близько 7300 тонн заліза. Тож із металу російських танків, знищених лише цього року, можна було б звести шість таких веж.

Українські воїни роблять неймовірне. Вони перетворюють російське вбивче залізо на брухт, щоб воно ніколи більше не пройшло українською землею і не дісталося далі. Щоб у Парижі й надалі стояла Ейфелева вежа…

За кожним із цих знищених танків окупантів стоїть зірваний штурм, врятовані позиції і життя наших воїнів. Це результат щоденної роботи артилеристів, операторів безпілотних систем, протитанкістів, пілотів, піхоти… — усіх, хто тримає фронт.

Сили оборони України продовжать знищувати техніку противника, доки росія не припинить збройну агресію проти України.