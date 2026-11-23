Західна розвідка побоюється, що протягом наступних місяців росія може розпочати розміщення в космосі супутника із ядерною зброєю. Такий вибух призведе до виведення з ладу технологій на Землі, і може дати перевагу армії рф.

Про це йдеться у спільному розслідуванні WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung (SZ), передає Tagesschau і Громадське.

Вперше про те, що росія працює над розміщенням ядерної зброї в космосі, у США попередили в лютому 2023 року. Утім, розвідка не звернула уваги на заяви політиків про це.

Тепер же розвідка вказує, що вже цього року росія хоче запустити в космос супутник, фактично оснащений ядерною зброєю. Його назва — Sputnik-S, і вже довгий час він повністю побудований зберігається в околицях Москви.

На початку листопада розвідка попереджала, що вивести супутник можуть протягом 60 днів, але тепер кажуть про декілька тижнів. Після виведення на орбіту він стане боєздатний вже за короткий час.

Розміщення будь-якої зброї масового ураження, зокрема і ядерної, заборонено космічним договором 1967 року. Медіа вказують, що американські військові майже не бачать, як ефективно можна протидіяти такій зброї в космосі.

Якщо росія детонує ядерну зброю в космосі, то протягом декількох днів більшість супутників на орбіті вийдуть з ладу. Крім того, це створить хмару уламків, які загрожуватимуть вцілілим апаратам, а потужний електромагнітний імпульс ядерного вибуху може призвести до масового виходу з ладу технічних систем на Землі.

У розслідуванні йдеться, що західні військові набагато більше залежні від супутникового звʼязку, ніж російські, тому вибух зброї в космосі може дати армії рф певну перевагу на деякий час.