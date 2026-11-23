За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, вдень 23 листопада у Миколаєві очікується значний дощ (15–49 мм) та пориви південно-східного вітру 15–20 м/с.

Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич попередив про можливе перекриття руху на просп. Центральному — від вул. Інженерної до вул. Громадянської.

Водіїв просять знижувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів — бути уважними та триматися подалі від дерев і нестійких конструкцій.