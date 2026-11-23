Наступний раунд тристоронніх переговорів росії, України та США може відбутися вже найближчим часом. Про це заявив прессекретар російського правителя дмитро пєсков, передають росЗМІ в понеділок, 23 листопада, пише Кореспондент.

За його словами, нові тристоронні переговори щодо завершення війни РФ проти України можуть відбутися найближчим часом. Водночас, конкретних дат проведення зустрічі наразі немає.

“Нові тристоронні переговори скоро відбудуться”, – сказав речник Кремля.

Пєсков зазначив, що Москва наразі розглядає Абу-Дабі як майданчик для наступного раунду переговорів, однак не виключає інших варіантів.