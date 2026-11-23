-Зараз лікарі надають необхідну допомогу Давиду – хлопчику, якого вчора врятували з-під завалів будинку в Димері. Батьки зараз перебувають поруч із ним. Ще четверо людей, які були поранені, також перебувають в лікарні. Серед них і жінка, яку вночі вдалося врятувати, вона пробула під завалами майже 22 години.

Розбір завалів на місці тривав усю ніч. З-під завалів дістали, на жаль, ще тіла семи загиблих. Загалом тільки одним цим російським ударом вбито 11 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким… Доля двох людей досі невідома. Порятунок та пошук людей доводилось переривати через загрозу повторних російських ударів і небезпеку від «шахедів».

Виробництво таких «шахедів» – і звичайних, і реактивних, – якими Росія розбиває житлові будинки та інфраструктуру в Україні, критично залежне від іноземних компонентів, передусім від постачання в Росію двигунів та чипів. Санкції світу, контроль за дотриманням санкційних режимів і реальне посилення експортного контролю – це те, що може обмежити російське виробництво зброї. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають тиску на агресора, допомагають і захисту життя. Важливо про це пам’ятати і діяти – діяти так, щоб російської зброї було менше і щоб виробляти її було складніше. Дякую всім, хто з Україною!