Миколаївська шаблістка, багаторазова чемпіонка та призерка Олімпійських ігор Ольга Харлан звернулася до світової спільноти та особисто Меланії Трамп із закликом допомогти евакуювати цивільних із Кінбурнської коси та інших окупованих територій.

Про це вона написала у соцмережах, передає Інше ТВ.

«Я звертаюся до світової спільноти та особисто Меланії Трамп із закликом допомогти звільнити цивільних людей з окупованої Кінбурнської коси та інших окупованих росією територій України.

На цих землях через дії країни-агресора склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Люди змушені жити в ізоляції, без належної допомоги та безпеки.

Потрібна міжнародна підтримка та негайні рішучі дії, щоб урятувати тих, хто досі перебуває в окупації.

Я прошу кожного: поширюйте цю інформацію якомога ширше! Нехай увесь світ дізнається про гуманітарну катастрофу на Кінбурнській косі та долю людей, які там залишаються!» – мовиться в дописі Ольги Харлан.

Як повідомляло Інше ТВ, Меланія Трамп сподівається на різдвяне припинення вогню в Україні – каже, переговори вже йдуть