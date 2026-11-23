Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі призначив російського чиновника Олексія Ферапонтова своїм заступником і керівником Департаменту ядерної енергетики, попри протести України та низки західних країн. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяви російських посадовців, пише УНН.

Ферапонтов, який із 2008 року обіймає посаду заступника керівника російського Ростехнагляду, має розпочати роботу в МАГАТЕ на початку 2027 року. На новій посаді він відповідатиме за міжнародне співробітництво та технологічну підтримку мирної атомної енергетики.

У російському представництві при міжнародних організаціях у Відні зазначили, що Департамент ядерної енергетики МАГАТЕ традиційно очолювали представники СРСР або росії.

Міністерство закордонних справ України ще 17 листопада висловило протест проти призначення Ферапонтова. У відомстві наголосили, що він причетний до легітимізації російського захоплення Запорізької атомної електростанції.

З 2023 року Ферапонтов перебуває під українськими санкціями через видачу ліцензій на експлуатацію окупованої ЗАЕС.

Київ також звернув увагу на можливий конфлікт інтересів, оскільки Гроссі претендує на посаду генерального секретаря ООН, а росія має право вето в Раді Безпеки організації.

За словами російських дипломатів, проти призначення виступали й окремі західні члени Ради керуючих МАГАТЕ. Сам Гроссі пояснив своє рішення професійною компетентністю Ферапонтова у сфері ядерної безпеки.