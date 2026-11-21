Дружина президента Сполучених Штатів Меланія Трамп заявила про роботу над новим припиненням вогню між Росією та Україною.
Про це вона сказала в коментарі каналу Fox News 20 листопада, передає «Радіо Свобода».
У відповідь на питання, що вона б хотіла отримати на Різдво, Трамп погодилася, що це мир у всьому світі, і додала: «Але передусім я б хотіла більше припинень вогню. Ми могли б це зробити дуже швидко, якщо Україна і Росія готові».
Трамп зазначила, що переговори щодо цього вже тривають, не наводячи деталей.
«Тож, можливо, у нас буде ще одне припинення вогню перед Різдвом», – зазначила вона.
Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги, а її спецпредставника – “Золотим серцем”