Після успішної гуманітарної місії в Олешках президент України нагородив Меланію Трамп на її спецпредставника Марка Бекмана. В Указах президента сказано:

“За вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, постановляю нагородити орденом княгині Ольги І ступеня ТРАМП Меланію — Першу леді Сполучених Штатів Америки”.

Також за вагомий особистий внесок y надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України, старший радник Меланії Трамп Марк Бекман нагороджений відзнакою Президента України “Золоте cepцe”.

Цією відзнакою найчастіше нагороджують волонтерів, а виглядає вона так.