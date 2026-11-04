Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-вересень 2026 року зріс на 9,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,41 трлн грн, тоді як видача готівки збільшилася на 8,4% – до 2,46 трлн грн, свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Iнтерфакс.

Збільшення надходжень готівки Нацбанк пояснює підвищенням та індексацією заробітних плат і пенсій у першому кварталі, фінансуванням державою соціальних виплат у повному обсязі, а також витратами населення на підготовку до осінньо-зимового періоду.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні вплинули ризики, пов’язані зі сповільненням економічної активності на тлі погіршення безпекової ситуації, зокрема посилення інтенсивності повітряних ударів та руйнування цивільної, критичної й логістичної інфраструктури та житлового сектору.

За оцінкою регулятора, це створює передумови для посилення попиту населення на готівку та схильності зберігати частину коштів у готівковій формі.

У структурі надходжень готівки до кас банків найбільшу частку становила торговельна виручка – 31,7%, або 766,1 млрд грн. На операції клієнтів із використанням платіжних карток припало 28,9%, або 697,2 млрд грн, на надходження від продажу іноземної валюти – 14,9%, або 358,9 млрд грн, на виручку від усіх видів послуг – 11,9%, або 287,4 млрд грн.

Основна частина видачі готівки припадала на операції клієнтів із використанням платіжних карток – 85,6%, або 2,11 трлн грн. На придбання іноземної валюти в клієнтів припало 4,8%, або 119,2 млрд грн, на підкріплення операторів поштового зв’язку – 3,2%, або 79,6 млрд грн.