Керівник європейського підрозділу Palantir Technologies Inc. заявив, що компанії доводиться діяти в умовах суперечливих позицій по обидва боки Атлантики: у США вона стикається з критикою через підтримку України, а в Європі — через підтримку Ізраїлю.

Луїс Мослі, виконавчий віцепрезидент у Великій Британії та Європі, відкинув думку про те, що компанія є особливо непопулярною в його регіоні, попри те, що європейські уряди намагаються зменшити свою залежність від платформ Palantir, пише Bloomberg.

«З моменту заснування ми будували компанію для захисту Заходу. Ми віримо в Захід, — зазначив Мослі в інтерв’ю під час заходу Bloomberg Tech у Лондоні. — Ми віримо в ліберальну демократію, верховенство права — у цінності, на яких ґрунтується Захід».

Європейські уряди загалом відходять від співпраці з американськими технологічними компаніями, оскільки погіршення відносин з адміністрацією Дональда Трампа спонукало їх зменшити залежність від американської інфраструктури. Так, спецслужби Франції замінили інструменти Palantir на рішення від місцевої компанії ChapsVision. Крім того, Palantir ризикує втратити контракт вартістю 330 мільйонів фунтів стерлінгів (443 мільйони доларів) із Національною службою охорони здоров’я Великої Британії (NHS).

Компанія Palantir, заснована у 2003 році мільярдерами із Кремнієвої долини — зокрема Пітером Тілем та нинішнім генеральним директором Алексом Карпом, — має ринкову вартість близько 400 мільярдів доларів і глибоко інтегрована в державні структури США та інших країн. Для деяких держав ця компанія стала символом жорсткої проамериканської риторики Трампа та технологічного домінування США, що, на їхню думку, відбувається за рахунок їхнього власного суверенітету.

Продукти компанії використовують цивільні відомства, розвідувальні служби, поліція та збройні сили в усьому світі. У 2025 році військове командування НАТО уклало угоду з Palantir про розгортання системи Maven Smart System, яка використовує штучний інтелект для спостереження та визначення цілей.