10 листопада у Миколаєві пройде день профілактики цукрового діабету, присвячений Всесвітньому дню боротьби з цією хворобою.

Під час акції заплановане експрес-вимірювання рівця цукру, а також консультації фахівців для людей із виявленою гіперглікемією та вже із раніше діагностованим цукровим діабетом, повідомили в УОЗ Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

З 9:00 до 13:00 у поліклініці Філії №1 Міської лікарні №4 (вул. Мала Морська, 7) усі охочі зможуть виміряти рівень глюкози в крові.

Вперше виявлені хворі, а також пацієнти із встановленим діагнозом, за наявності електронного направлення та медичних показань, зможуть цього ж дня отримати консультації фахівців. Прийом вестимуть ендокринолог, офтальмолог, невролог і хірург.

Цукровий діабет тривалий час розвивається безсимптомно, проте високий рівень цукру незворотно руйнує організм. Це призводить до ураження судинної системи та розвитку важких патологій: ураження великих і дрібних судин, ураження сітківки із ризиком втрати зору, руйнування нирок, а також прогресуючого пошкодження нервів.

Сьогодні в Україні офіційно зареєстровано понад 1,3 мільйона людей із діабетом, і через хронічний стрес війни ця цифра невпинно зростає, як і кількість важких ускладнень. Хвороба стрімко «молодшає» – лікарі все частіше діагностують цукровий діабет 2 типу у молодих людей віком до 40 років. Регулярний контроль глікемії, раціональне харчування, модифікація способу життя та мінімізація стресу є базовими кроками для збереження здоров’я.

Для людей з цим діагнозом постійний контроль стану — це єдиний спосіб вчасно помітити загрозу, захистити органи-мішені та зупинити системні руйнування. Обізнаність – рятує.

Прийом проводиться в порядку живої черги.

Як повідомляло Інше ТВ, Ультра-оброблені продукти підвищують ризик переддіабету у молоді – дослідження