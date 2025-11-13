Нові дослідження свідчать, що споживання ультра-оброблених продуктів провокує розвиток переддіабету і підвищення рівня цукру в крові у молоді. Продукти з високим вмістом натрію, цукру і шкідливих жирів збільшують ризик розвитку захворювання, пише УНН із посиланнням на The Independent.

Переддіабет — це стан, при якому рівень глюкози в крові вище норми, але ще не досяг рівня діабету 2 типу.

Навіть не значне збільшення фастфуду, запакованих снеків, продуктів і напоїв з високим вмістом натрію, цукру і шкідливих жирів значно підвищують ризик розвитку предіабету. Це виявили у нещодавно опублікованому дослідженні.

Дослідження свідчить, що у британців половина раціону складають ультра-перероблені продукти. У підлітків ця частка близька до двох третіх.

Вчені Каліфорнійського університету протягом чотирьох років відстежували 80 представників молоді, віком від 17 до 22 років. Дослідники аналізували споживання UPF, що значить Ultra-Processed Foods – ультра-перероблені продукти.

Загалом науковці класифікували продукти на не-UPF і на UPF, а саме: чіпси, солодкі газовані напої, ковбаси, печиво, батончики, локшина швидкого приготування, піца, хот-доги, готові соуси, заморожені напівфабрикати та ін.

Дослідження показало, що споживання UPF продуктів провокує розвиток предіабету і ранньої стадії гіперглікемії, які можуть призвести до діабету.

Учасники, у яких споживання UPF продуктів збільшилось на 10%, ризик предіабету збільшився на 64%. Також вчені зазначили, що ризик не регульованого глюнету, збільшився на 56%.

Дослідники виявили, що споживання UPF продуктів пов’язано з підвищеним ризиком інсулінорезистентності, при якій організм поступово втрачає здатність контролювати цукор в крові.

У висновку, більше одного з п’яти дорослих у Великій Британії страждає на діабет або переддіабет. Хоча люди, що мають переддіабет, схильні до розвитку діабету 2 типу, на думку благодійної організації, цього можна уникнути, змінивши спосіб життя і раціон харчування.