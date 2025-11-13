Для росіян буде дуже велика втрата, якщо Україна зможе отримати заморожені російські активи.

Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

“Щодо заморожених російських активів – це дуже важливе питання.

Для росіян буде дуже великою втратою, якщо ми зможемо так чи інакше отримати ці гроші. Чи це буде позика під гарантії інших країн, чи інший варіант. Але якщо ми зможемо отримати ці 140–160 мільярдів, це буде великою втратою для Путіна і людей із його кола. Ви знаєте, що це їхні гроші. І тому це справді дестабілізує їхню систему, їхню кліку. Тому я вважаю, що це дуже важливо.

І це насправді великі санкції. Заморозити гроші – це одне, а віддати їх Україні – зовсім інше. Не тільки на зброю. Ми будемо виробляти в Україні на ці гроші. Ми отримаємо якийсь пакет від PURL, протиповітряну оборону – це не тільки наступальна зброя. Ми купуватимемо ракети, засоби ППО, щоб захистити енергетику тощо.

Це буде важливим сигналом для Росії: дивіться, якщо ви продовжите, ви втратите від 35 до 80 мільярдів наступного року на торгівлі енергоносіями – залежно від того, як спрацюють санкції, – і плюс 140 мільярдів на заморожених активах. Це важливий інструмент для встановлення миру.”