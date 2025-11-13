У ніч на 13 листопада (з 19:00 12 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Криму, 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок ранкової атаки «шахеда» на Миколаїв шість людей поранено