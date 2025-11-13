Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва фігурують у гучній справі щодо корупції в “Енергоатомі”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази Президента.

Зазначимо, що перед цим президент України анонсував рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабміну.

“Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатому”, – заявив Зеленський у зверненні 12 листопада.

І хоча він не називав імен, джерела розповіли РБК-Україна, що до Ради національної безпеки і оборони України надійшло подання щодо санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.