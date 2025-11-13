Сполучені Штати Америки практично вичерпали потенціал для запровадження нових санкцій проти Росії. Наразі Вашингтон зосереджується на забезпеченні дотримання вже чинних обмежень.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді, пише ua.news.

«З нашої сторони особо вже не на що накладати санкції. Ми запровадили обмеження на їх найбільші нафтові компанії — саме цього всі очікували. Чесно кажучи, я не знаю, що ще можна зробити. В цьому плані у нас майже вичерпані можливості для нових санкцій», — зазначив Рубіо.

Водночас він підкреслив, що певний потенціал для подальшого тиску на Росію зберігається у європейських партнерів США.

За словами держсекретаря, саме європейські країни здатні ефективніше протидіяти «тіньовому флоту», який Росія використовує для обходу нафтових санкцій і нелегального експорту енергоресурсів.

Коментуючи дії РФ, Рубіо заявив, що Кремль «чітко показав, чого прагне — захопити решту Донеччини», що є абсолютно неприйнятним для України та світової спільноти.

Він також наголосив, що ракетні удари Росії спрямовані не лише на руйнування української енергетичної інфраструктури, а й на деморалізацію населення.

Рубіо підтвердив, що Вашингтон веде постійні переговори з Києвом щодо зміцнення енергосистеми України — йдеться як про постачання обладнання, так і про засоби оборони для його захисту.

«Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років», — сказав держсекретар США.

Як повідомляло Інше ТВ, Санкції США обвалили акції «Роснефть» і «Лукойл»: понад $5 млрд втрат за два дні