Консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Болі готує угоду з обміну цінних паперів, щоб отримати міжнародні активи російського нафтового гіганта «Лукойл», який перебуває під санкціями.

Про це повідомили четверо осіб, обізнаних із процесом продажу; очікується, що угоду буде укладено найближчими тижнями, пише Reuters.

За словами трьох співрозмовників, банк, що діє в інтересах консорціуму, викупив у західних інвестиційних фондів заморожені цінні папери «Лукойлу» на мільярди доларів, щоб обміняти їх на закордонні активи компанії.



Співрозмовники попросили не називати їхніх імен, оскільки вони не мають повноважень публічно обговорювати це питання.

У разі успішного завершення ця транзакція поставить крапку в процесі продажу, який тривав понад рік. Початкова оцінка відповідного портфеля активів становила 22 мільярди доларів.

До закордонних активів «Лукойлу» входять нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції в Європі, на Близькому Сході та в Африці.

За словами двох джерел, вартість портфеля знизилася, оскільки деякі активи припинили свою діяльність.

Ця угода також стане перевіркою того, чи можуть західні санкції змусити велику російську компанію позбутися міжнародних активів, зберігши при цьому стратегічні нафтові операції, але обмеживши фінансові надходження до Москви.



До складу консорціуму входять Тодд Болі — бізнесмен із Маямі, який володіє частками в спортивних командах Лос-Анджелеса «Доджерс» і «Лейкерс», — а також інвестори з ОАЕ: International Holding Company (IHC) та Al Hail Holding. Підтримку цій пропозиції також надають брати Аль-Хаят (сирійсько-катарського походження) та американська корпорація International Development Finance Corp (DFC).

Представники Болі не відповіли на численні запити про коментарі. Речник IHC заявив, що компанія не коментує свою потенційну інвестиційну діяльність. Компанія Al Hail, брати Аль-Хаят та американська DFC також не відповіли на запити про коментарі.

За словами співрозмовників, план передбачає безгрошову угоду: заморожені цінні папери «Лукойлу», що належать західним інвесторам (зокрема Capital Group), будуть обміняні на міжнародні активи компанії.



ПОЧАТКОВУ ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО

Процес продажу розпочався після запровадження США санкцій проти «Лукойлу» в жовтні 2025 року. У лютому агентство Reuters повідомило, що США сповільнили продаж — частково для того, щоб чинити тиск на Росію в переговорах щодо припинення війни в Україні.

У грудні минулого року Міністерство фінансів США відхилило пропозицію групи, до якої входив американський банк Xtellus Partners, заявивши, що «Лукойл» не повинен отримувати надприбуток від продажу — ані у вигляді акцій, ані у вигляді грошових коштів.

За словами двох співрозмовників, консорціум на чолі з Болі (Boehly) зміг просунутися вперед, пообіцявши розмістити акції на ескроу-рахунку, замість того щоб передавати їх безпосередньо «Лукойлу».

Як повідомляло агентство Reuters у листопаді минулого року, на активи «Лукойлу» претендувало понад десять компаній, зокрема нафтові гіганти Exxon Mobil і Chevron, американська група прямих інвестицій Carlyle, а також колишній власник Pornhub Бернд Бергмайр. Минулого місяця Carlyle вийшла з перегонів, залишивши консорціум Болі лідером.



ЦІННІ ПАПЕРИ «ЛУКОЙЛУ» ВИКУПЛЕНО В АМЕРИКАНСЬКИХ ТА БРИТАНСЬКИХ ФОНДІВ

За словами двох співрозмовників, банк, що діяв від імені консорціуму, викупив цінні папери «Лукойлу» приблизно у 10 американських та британських інвестиційних фондів, а також у банків-депозитаріїв США, які утримували ці активи в інтересах роздрібних інвесторів.

Як зазначили ще двоє співрозмовників, акції були придбані за ціною 30 центів на долар — це значний дисконт, зумовлений тим, що на активи поширюються санкції.

До російського вторгнення в Україну у 2022 році західні інвестиційні фонди володіли значними пакетами акцій «Лукойлу». Згодом ці акції були виключені з основних індексів ринків, що розвиваються; відтоді західні фонди заморозили їх і списали їхню вартість.