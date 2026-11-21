Декілька кілограмів наркоречовини вилучили правоохоронці за місцем проживання 26-річного жителя Новоодеської громади.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У межах реалізації оперативної інформації слідчі та оперативники відділення поліції №6 Миколаївського райуправління під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у підсобному приміщенні декілька кілограмів канабісу у сухому та подрібненому вигляді. Готовий до вживання канабіс молодик зберігав у скляних банках, а вже сухе – у коробках та ящиках.

Поліцейські затримали молодика у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту в особливо великих розмірах.

За скоєний злочин йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві чоловік продавав канабіс власного виробництва – під час обшуку конфіскували майже 8 кг (ФОТО)