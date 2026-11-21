20-го та в ніч на 21 листопада Сили оборони України продовжили методично руйнувати те, на чому тримається діяльність армії рф на фронті: боєприпаси, управління та шляхи постачання.

Детальніше про це розповіли в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

На ТОТ Криму, в районі населеного пункту Первомайське, уражено склад боєприпасів підрозділу противника. Снаряди, які звідти мали поїхати на передову, вже не долетять до позицій українських воїнів.

Під удар потрапили й ті, хто керує штурмами. В районі Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області уражено пункти управління підрозділів окупантів.

Удари по мостах тривають. В районі Луганська Луганської області уражено автомобільний міст через річку Сіверський Донець — ще одну переправу, якою російський агресор підвозить до фронту пальне, боєприпаси та техніку. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ у режимі повної секретності провели операцію “Ведмежий капкан” і звільнили 14 н.п.