Повідомлення про те, що на узбіччі дороги виявлено тіло чоловіка, надійшло до операторів спецлінії 102 вранці 18 листопада від місцевого мешканця.

На місце події негайно прибули співробітники слідчо-оперативної групи відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції, а також оперативники управління карного розшуку, слідчого управління та фахівці криміналістичної лабораторії обласного главку поліції.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, за участі аналітиків управління кримінального аналізу поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 50-річний мешканець сусідньої Херсонщини. Під час огляду тіла судово-медичний експерт виявив у чоловіка тілесні ушкодження в ділянці голови.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє молодиків 22-х та 23 -хроків. Правоохоронці з’ясували, що напередодні ввечері під час спільного застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого фігуранти завдали знайомому ударів по голові. Не надавши потерпілому допомоги та намагаючись приховати вчинене, молодики помістили його до багажника легкового автомобіля та вирішили вивезти до сусідньої області. Однак дорогою автомобіль зламався, тому фігуранти залишили потерпілого неподалік від узбіччя дороги. Звідти чоловіки відбуксирували несправну автівку, після чого покинули місце мешкання.

Під час низки проведених поліцейських заходів та комплексу слідчих та оперативних дій упродовж доби поліцейські встановили повний перебіг подій та місцезнаходження чоловіків. Фігурантів розшукали на території Херсонщини, де вони переховувались у родичів.

Обох молодиків слідчі поліції затримали у процесуальному порядку та за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нині суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві 27-річний онук до напівсмерті побив свою 79-річну бабусю