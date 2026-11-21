Польща та Сполучені Штати підписали в Пентагоні угоду про співпрацю у сфері дослідження та випробування систем озброєння. Домовленість має розширити можливості польської промисловості та науково-дослідних установ.

Про це інформує Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Детальніше про угоду розповів генерал Марцін Гурка, відповідальний за інновації у Війську Польському: «Ми відкриваємо двері до американських військових лабораторій для наших науковців та інженерів. Відтепер ми зможемо спільно працювати над новими технологічними рішеннями та системами озброєння, випробовувати їх і оцінювати з погляду придатності до використання на полі бою майбутнього».

Досі співпраця в цій сфері обмежувалася обміном інформацією та науковцями. Тепер нові проєкти фінансуватимуть обидві сторони, які також спільно використовуватимуть результати досліджень.

Перший із запланованих проєктів стосуватиметься розробки нових високоенергетичних матеріалів і систем боєприпасів.

Угода передбачає спільну роботу над безпілотниками та системами боротьби з ними, а також проведення випробувань у Польщі та США.

За словами представників польської делегації, переговори щодо цієї угоди тривали 17 років.

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