Віта ще рік тому рятувала новонароджених дітей. Зараз вона анастезистка на лінії фронту. Через цю нову роль фільм названо Vita 2.0.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України, щойно фільм став “Найкращим іноземним фільмом” на фестивалі Alexandria у Вашингтоні. Доти він уже отримав десяток інших нагород на фестивалях у США: за найкращу документалістику, за режисерську роботу, за фільм з жіночого погляду.

«Глядачі у США цінують харизматичних людей, здатних на сміливі кроки. Такою є Віта – наш перемедик, яка ще рік тому працювала в пологовому. Людей цікавить також людська складова, про це багато питають після показів. Як можливо переносити такі небезпеки та скрути з посмішкою з жартами? Це викликає у американських глядачів спершу цікавість, а потім – захоплення», – так прокоментував продюсер фільму Олександр Красеньков.

Переглянути трейлер фільму Vita 2.0 можна тут https://vimeo.com/1213557195/2966d8dd94

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