Організація об’єднаних націй нагородила міланський проект Forestami, учасники якого з 2019 року висадили у місті та його передмістях майже 640 тисяч дерев та чагарників.

До 2030 року організатори хочуть довести це число до трьох мільйонів та озеленити 255 гектарів міської землі, відданої під паркування, промислові зони та склади, передає «Європульс».

Forestami вигадав архітектор Стефано Боері, за проектом якого в Мілані збудували «Вертикальний ліс» — дві житлові вежі з деревами та чагарниками на балконах.

Мілан лежить на рівнині річки По між Альпами і Апеннінами, тому забруднюючі речовини тут легко накопичуються в повітрі. Крім того, місто все частіше стикається із сильною спекою. У міру того, як дерева будуть рости, вони дадуть більше тіні в місцях, де влітку нагрівається асфальт, а нові посадки стануть місцем проживання для бджіл та інших запилювачів.

Якщо організатори виконають свій план, до 2030 року на кожного мешканця Мілана та його передмість доведеться приблизно по одному новому дереву чи чагарнику.

Про нагороду оголосили на конференції з біорізноманіття, де Forestami став єдиним європейським проектом із п’яти, названих ООН зразковими у відновленні природи.

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