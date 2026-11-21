Саудівська Аравія у вересні збільшила видобуток нафти на 34,2% проти серпня – до 8,372 млн барелів на добу. Експорт зріс на 20,9% — до 5,379 млн барелів на добу. Про це свідчать дані Joint Organisations Data Initiative (JODI), пише Кореспондент.

Водночас у річному вимірі показники скоротилися: видобуток – на 16%, експорт – на 16,7%.

Тим часом, видобуток у Венесуелі у вересні становив 1,206 млн барелів на добу проти 1,201 млн у серпні. За рік він зріс на 9,1%. Експорт країни збільшився до 946 000 барелів на добу з 924 000 місяцем раніше. У вересні 2025 року Венесуела не експортувала нафту.

За попередніми оцінками JODI, США у вересні скоротили видобуток нафти на 0,1% – до 13,953 млн барелів на добу проти переглянутого показника 13,965 млн у серпні. Водночас за рік видобуток зріс на 0,8% – із 13,844 млн барелів на добу.

Експорт американської нафти у вересні становив 4,021 млн барелів на добу. Це на 0,7% більше, ніж у серпні (3,992 млн), але на 8% менше, ніж у вересні 2025 року (4,37 млн).