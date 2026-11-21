Американська компанія SpaceX бізнесмена Ілона Маска залучила п’ятьох лобістів, які мають зв’язки з Демократичною партією США. Компанія намагається налагодити відносини з демократами на тлі їхніх планів розслідувати діяльність Маска, зокрема щодо обмеження роботи Starshield для українських військових.

Про це повідомляє Fox News, передає Новини.LIVE.

Згідно з відкритими документами, компанія почала співпрацю з Mehlman Consulting. Це фірма у Вашингтоні, яка займається лобіюванням інтересів бізнесу та працює з представниками обох американських партій.

Серед нових лобістів SpaceX є колишній заступник керівника апарату сенаторки-демократки Марії Кантвелл. У січні 2027 року вона має очолити Комітет Сенату США з торгівлі.

Також до команди увійшов колишній помічник віцепрезидента США Ела Гора. Інші фахівці раніше обіймали високі посади в апаратах політиків Демократичної партії.

У документах зазначено, що співпраця почалася 1 жовтня 2026 року. На той час у США вже прогнозували перемогу демократів на виборах до Конгресу.

Демократи планують перевірити кілька напрямів роботи SpaceX. Зокрема, законодавців цікавить, чи не стала американська армія надто залежною від послуг компанії.

Ще одне питання стосується можливого конфлікту інтересів через відносини Маска з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Крім того, конгресмени хочуть розібратися в обставинах обмеження супутникового зв’язку для українських військових.

Після невдалих для Республіканської партії проміжних виборів Маск почав публічно віддалятися від політичного руху MAGA, пов’язаного з Дональдом Трампом.

“Я не впевнений, що означає MAGA, але якщо це щось на кшталт сліпого дотримання певної політики Республіканської партії, то це точно не про мене”, — сказав Маск під час заходу The New York Times.

Водночас SpaceX не єдина велика технологічна компанія, яка залучає лобістів зі зв’язками серед демократів. Подібний крок зробила і Palantir, яку також критикують представники партії.

За даними Fox News, ринкову вартість бізнесу SpaceX оцінюють майже у 2 трлн доларів. Компанія працює у сферах космічних технологій, штучного інтелекту та телекомунікацій.

Журналісти звернулися по коментарі до SpaceX і Mehlman Consulting. Однак обидві компанії не відповіли на запити.

Як повідомляло Інше ТВ, У Конгресі готуються до розслідування щодо уповільнення Starshield Маска для України – CNN