11 років тому українці побачили першу серію фільму «Слуга народу». Головну роль в ньому – президента Голобородька – грав актор Студії Квартал 95 Володимир Зеленський. Згідно зі статистикою, тільки за два місяці показу серіал подивилися 20 мільйонів глядачів. Згодом в кількох країнах намагалися повторити франшизу серіалу. Але ніде фільм не досяг суспільно-політичного фурору подібного українському.

Тепер режисер серіалу «Слуга народу» Олексій Кирющенко задумав новий багатосерійний проєкт про політичну історію незалежної України. Робоча назва – «Дике поле». Передбачається, що новий серіал складатиметься із шести сезонів, кожен із яких буде присвячений одному з президентів України.

Про це Кирющенко розповів у інтерв’ю Наталі Мосейчук.

Режисер “Слуги народу” тепер знову хоче показати закулісся української політики, але вже у ширшому, історичному контексті. Як ухвалювалися рішення, про що домовлялися представники влади, які обіцянки давали та хто стояв за політичними процесами.

Кирющенко вже спілкується з людьми, які були безпосередніми учасниками тих подій. Серед потенційних героїв – колишні радники президентів, міністри та політичні діячі. За його словами, багато з них готові розповісти, «як усе було насправді». Він вважає, що для такого проєкту є достатньо свідків і матеріалу.

Режисер хоче запросити до участі у серіалі з умовною назвою “Дике поле” і Володимира Зеленського -він міг би зіграти самого себе. Але сам Зеленський, як визнав Кирющенко, про це ще не знає.

Поки що проект на етапі створення сценарію.