Сьогодні, 15 листопада, приблизно о 14:40 в районі будинку № 1 по вул. Новозаводській у Миколаєві 34-річний водій маршрутного таксі Mercedes-Benz 310 D, який перебував поза межами маршруту, допустив наїзд на 10-річного хлопчика, який перебував на електросамокаті.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди малолітнього із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Наразі поліцейські встановлюють обставини і причини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063 785 04 20 або 102.