Принц Гаррі завітав на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові. Він особисто підтримав наших воїнів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

Саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими Захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень.

Цьогоріч на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України. За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть нашу державу на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

Особливо приємно, що змагання з баскетболу та регбі на колісних кріслах вдалося провести у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. У межах обласної програми ми зробили її повністю інклюзивною.

Дякую принцу Гаррі за цю підтримку наших людей. Дуже цінно, що Україна та наші воїни мають таких друзів.