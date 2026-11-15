У ніч проти 14 листопада невідомі намагалися підпалити будівлю естонського оборонного підприємства Threod. У справі затримали вісьмох громадян Латвії.

Про це пише естонський мовник ERR із посиланням на естонські органи.

Приблизно о 03:00 в ніч проти суботи зловмисники намагалися розбити вікна будівлі та залити всередину легкозаймисту рідину, щоб підпалити приміщення й спричинити вибух.

Однак завдяки втручанню служби безпеки самого підприємства напад не вдалося довести до кінця. Будівля зазнала пошкоджень, але виробничі потужності підприємства та його здатність постачати продукцію не постраждали. Також не постраждав ніхто з людей.

Голова Департаменту поліції безпеки Марго Паллосон заявив, що контррозвідка підтвердила, що інциденту причетна росія. Операцію координувало російське військове розвідувальне управління — ГРУ.

Департамент поліції безпеки спільно з Департаментом поліції та прикордонної охорони затримав вісьмох підозрюваних. Усі вони мешкають у Латвії. П’ятьох із них узяли під варту.

За словами генеральної прокурорки Астрід Асі, підозрювані мають різне походження та соціальний статус. Серед них є як молодші, так і люди середнього віку. За попередньою інформацією, це було замовне завдання, і ці люди приїхали до Естонії саме для його виконання.

Саму справу розслідують за статтею про діяльність проти безпеки Естонії за завданням іноземної розвідувальної або безпекової служби.

Естонія вирішила повністю закрити кордон із Росією після викриття спроби диверсії проти оборонного підприємства. Обмеження запровадять уже з 1 грудня.

Рішення ухвалили через докази причетності російської військової розвідки до підготовки диверсії проти естонського підприємства оборонної промисловості.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, Естонія має чіткі докази того, що російське ГРУ віддало наказ здійснити диверсію проти оборонного підприємства країни. У відповідь Таллінн вирішив повністю закрити пункти пропуску на кордоні з РФ.

«Росія має усвідомити, що ворожі дії проти Естонії матимуть наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати ситуацію або підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді», — наголосив Цахкна.

Очільник естонського МЗС пояснив, що закриття кордону має обмежити можливості Росії для проведення ворожої діяльності на території Естонії. Крім того, такий крок допоможе посилити боротьбу з обходом санкцій.

Цахкна також повідомив, що вже поінформував про рішення своїх колег із Фінляндії, Латвії та Литви.