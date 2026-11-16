Під час раптової сімейної сварки 27-річний онук спричинив тяжкі тілесні ушкодження 79-річній жінці. Потерпілу медики госпіталізували. Правоохоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 вранці 15 листопада від жителів одного з мікрорайонів міста.

На місце події оперативно прибули екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Миколаївського райуправління.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що між потерпілою та її 27-річним онуком виникла сварка, під час якої чоловік завдав ударів жінці по голові, обличчю та тулубу.

79-річну потерпілу у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. Наразі лікарі оцінюють її стан, як важкий.

З місця події криміналісти вилучили речові докази, а слідчі направлять їх на проведення експертизи.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва окружної прокуратура міста Миколаєва.

“Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду”.